Juliana Didone fala que o Natal mudou após o nascimento da filha, Liz

Juliana Didone é mãe de primeira viagem e, desde o nascimento da herdeira, a Liz, a atriz está curtindo ainda mais o Natal. Neste ano, ela irá reunir a família em Minas Gerais e falou da alegria da herdeira ao montar a árvore de Natal e passar a data ao lado de sua prima.

- Natal é uma época maravilhosa, lúdica! A nossa criança interior vem com mais força e a gente curte, mas desde que eu tive a Liz, principalmente no último ano e neste ano, que ela está maior e entende mais, fica muito divertido, muito melhor mesmo, porque tem todo essa expectativa e euforia. Então nossa lá, ela tá super eufórica, isso é muito legal de ver tanto na minha filha, quanto na minha sobrinha também. A gente vai passar o Natal todo mundo junto, então terá muita festa, adiantou em entrevista.

Questionada sobre uma tradição que passa à herdeira, Juliana falou sobre a árvore e outra coisa muito importante: a consciência de que cada um tem um Natal:

- Acho que a tradição mais clássica assim de montar árvore junto de escolher as bolinhas do coração, a estrela, fazer a cartinha do Papai Noel. E uma outra coisa que eu desde o ano passado comecei a fazer com ela e que minha mãe também já nos fazia refletir sobre isso é a consciência de que cada pessoa tem um Natal.

Para ensinar a filha, elas se juntaram e separaram brinquedos e outros itens para alegrar o Natal de uma criança que mora perto de sua casa:

- A gente separou livro, brinquedo, roupa, um monte de coisa para doar para uma menininha que mora perto da nossa casa. A gente sempre faz doações ali para ela e para a família dela. Então a gente separou um monte de coisas que não serviam e fez uma super mala de Natal para entregar para ela. Essa é uma tradição que eu quero manter para os próximos anos.

Virada de ano

Além do Natal, Juliana também já está se preparando para a virada de ano. A atriz contou que desta vez irá chutar o pau da barraca e deixar o branco de lado, mas continuará com um ritual que não abre mão:

- Eu peguei um macacão que eu adoro, que eu usei uma vez só no casamento de uma amiga esse ano, que ele é claro, é um azul com pérola com rosa, ele é meio colorido e aí eu falei: cara, eu acho que eu quero esse. E aí logo eu pensei na minha superstição da roupa branca [risos] mas eu estou querendo chutar o balde um pouco parar com essa superstição da roupa branca, mas talvez a calcinha nova, a romã e uma notinha notinha, eu mantenha, contou aos risos.

- Se eu tivesse na praia eu pularia sete ondas com certeza, mas eu acho que eu vou de romã, a superstição mantida vai ser a romã. E pronto é isso, é claro que a mentalização também.