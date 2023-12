No elenco de Elas por Elas, Regiana Antonini revela motivo de nunca ter escrito novelas para TV Globo

Regiana Antonini está nas telinhas da TV Globo na atual novela das seis, Elas por Elas, e dá a vida à Maninha, a curiosa funcionária da casa de Sérgio (Marcos Caruso). E o que poucos sabem é que por trás da diarista simpática, existe uma escritora, produtora, diretora e roteirista cheia de projetos feitos e muitos a serem lançados!

Em entrevista, Regiana contou como que surgiu o convite para participar do remake de Elas por Elas, que já havia sido um grande sucesso nos anos 80. Ela era bem novinha na época, mas se recorda da abertura característica da trama e de alguns personagens. O convite veio da produtora de elenco, Dani Pereira, e a atriz não hesitou:

- Topei na hora! Até porque, os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão, são meus amigos e eu sou muito fã dos dois., contou.

A escritora assina a autoria da peça A Quebra, que está em cartaz no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro, e trata sobre pedofilia na Igreja Católica. Já em São Paulo, está o espetáculo O dia seguinte, uma adaptação de um conto do renomado Luiz Fernando Veríssimo, que também leva sua produção. Além da coleção de diversos sucessos que já foram aos palcos, como Doidas e Santas, Tô Grávida e Meu Ex Imaginário.

Regiana também já fez textos para diversas séries humorísticas, A diarista, Treme treme e Xilindró. Para o cinema, ela é responsável pelo roteiro de Uma Pitada de Sorte, estrelado por Fabiana Karla, adaptou seu sucesso do teatro, Doidas e Santas e também colaborou na escrita de Linda de Morrer, protagonizado por Glória Pires.

Mesmo com tantos feitos, a artista ainda tem muitos desejos profissionais! Seja como autora, atriz e produtora. Regiana, aos 61 anos de idade, ainda sonha com suas próximas conquistas:

- Se eu um dia eu não tiver mais desafios, desejos, sonhos e projetos, eu morro. Tenho muitas sinopses de filmes que gostaria de desenvolver e muitas personagens que amaria fazer. Quero muito fazer uma vilãzona, engraçada e má! Quero muito fazer teatro para a periferia, num projeto onde pudéssemos levar boas histórias, dar oficinas e conversar com jovens carentes., disse.

Apesar de já ter roteirizado tantos projetos, Regiana nunca escreveu uma novela e, pela curiosidade, foi questionada sobre os motivos de nunca ter acontecido, e ela foi sincera! Revelou que foi falta de oportunidade criadas pela TV Globo:

- Na época que eu era autora da casa, era muito difícil para quem escrevia para os programas de humor entrar na dramaturgia. Em 2015, saí da Globo e só voltei como atriz. Acho que não vou mais ser chamada pra escrever alguma coisa ali., revelou.

E ainda deu sua opinião sobre acreditar ser um impasse da idade que a emissora tem sobre os autores:

- Depois dos 50 [anos de idade] fica muito difícil, infelizmente, pois a minha cabeça está a mil! Ideias não me faltam, vontade também não. O Pré conceito é deles! Mal sabem que são eles mesmos quem perdem, pois tem muita gente incrível escrevendo muito, mas são profissionais considerados velhos., desabafou.