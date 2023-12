Deia Cypri, esposa de Edson, revela o que não pode faltar na ceia de Natal de sua família

O Natal está batendo na porta e Deia Cypri, esposa do cantor sertanejo Edson, já está prontíssima para celebrar a data ao lado de sua família. Em entrevista, a empresária contou que irá reunir todos em um sítio localizado em São Roque como forma de homenagear a sua avó que morreu vítima da Covid-19.

- Costumo aguardar por essas oportunidades justamente para congregar toda a família. Para o Natal, iremos para o sítio em São Roque, levei uma decoradora, e juntas fizemos uma decoração encantadora para a celebração natalina. Passar o Natal no sítio é algo que buscamos desde a perda da minha avó para a Covid. É uma maneira de homenageá-la e fortalecer nossos laços, contou animada.

Sobre a ceia, Deia revelou o que não pode faltar de jeito nenhum na mesa de sua família:

- Vamos preparar o nosso famoso capelete, uma receita de família passada de geração em geração desde os bisavós. Procuramos estar juntos em família, mantendo as tradições que são especiais para todos nós.

A empresária explicou que o prato é uma forma de reconectar sua família:

- É um prato que vai além da culinária, é um elo que nos conecta verdadeiramente. Com as correrias do ano, cada um morando em lugares diferentes, acho que é um momento nosso, uma oportunidade de nos reconectarmos como família.

Visita do Papai Noel?

Questionada sobre a visita do Papai Noel para a herdeira Bella, Deia contou que a pequena não segue essa tradição, mas escreveu uma cartinha ao bom velhinho.

- Na verdade, a gente não segue essa tradição do Papai Noel e coisas do tipo. Ela já visitou o Papai Noel no shopping, escreveu a cartinha dela e fez os pedidos. Solicitou uma bicicleta maior, pois a atual é desde os seus dois anos e já não serve mais, pois ela cresceu. Além disso, pediu um flamingo de brinquedo.

Mesmo sem a tradição, Deia contou que irá organizar tudo ao lado da herdeira:

- Já estou organizando os presentes, que estarão debaixo da árvore que ela ajudou a montar. Ela está super animada e mal pode esperar para receber os seus presentinhos.

No final da entrevista, Deia mandou um recado aos leitores:

- Aproveito para desejar um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo e um 2024 maravilhoso para todos. Que Deus nos abençoe no próximo ano, tornando-o ainda melhor que este.