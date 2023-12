Após acidente, Natália Toscano, esposa de Zé Neto, conta que festas de fim de ano serão de agradecimento

Renascimento e agradecimento! Natália Toscano e sua família passaram por um grande susto nos últimos dias com o acidente de carro do cantor Zé Neto, mas felizmente tudo terminou bem e o cantor está em casa. Com a proximidade do Natal, a empresária deu uma entrevista e falou um pouco sobre o sentimento para celebrar a data ao lado de sua família.

Segundo ela, o sentimento para as datas de final de ano é apenas gratidão:

- Renascimento e agradecimento ao nosso Senhor Jesus pelas graças e livramentos, por me sustentar e enviar Tua Mãe pra me guiar e segurar a minha mão quando mais precisei. Só gratidão!

Apaixonada pelo Natal, Natália contou o que a família costuma preparar para ceia e reforçou a importância de não esquecer o que a data significa:

- Adoro o Natal, amo tudo o que a data representa. Aqui em casa sempre preparamos uma ceia deliciosa, gostamos muito de leitoa recheada, mas não podemos esquecer do verdadeiro sentido, de manter Jesus vivo em nossos corações, família unida. A gente se reúne em casa ou no sítio da família e oramos antes da ceia, essa é uma tradição nossa.