Banda paulistana Big Up dá boas-vindas ao verão e fala sobre nova canção Rara Flor

Formado por Gabriel Geraissati, Lucas Pierro e Ras Grilo, a banda brasileira Big Up tem como principais características em seu trabalho o famoso pop good vibes que vem se consolidando cada vez mais no cenário musical nacional. Com canções que podem fazer você lembrar de grupos como Lagum, Jovem Dionisio e O Grilo, as letras do trio paulistano trazem mensagens positivas acompanhadas de muita diversidade sonora.

Dando boas-vindas ao verão, a banda, que já acumula mais de 15 milhões de streams nas plataformas digitais, realizou o lançamento de seu mais novo single intitulado Rara Flor no início de dezembro. Composta através de uma colaboração remota, o trio utilizou da ajuda de Milla Matoso para incorporar o ponto de vista feminino na música, cujo enfoque foi dedicado inteiramente para esta homenagem às mulheres.

Segundo o trio, essa nova produção faz uma ligação com o começo do repertório da banda. No geral, a música busca retratar o universo feminino das fãs que têm a Big Up como trilha sonora favorita.

O processo criativo foi conseguir fazer uma homenagem mais especificamente pro universo feminino que anda junto com a banda. São umas minas com uma vibe muito boa, que gostam de viver e acreditam nas mais diversas formas do amor. No meio disso, somos nós mesmo que interagimos com as meninas do clipe, trazendo um pouco do jeito que a gente tem de brincar com as coisas, declarou a banda em entrevista.

Rara Flor ainda conta com a a produção de Nave Beatz, produtor vencedor do Grammy Latino e responsável por hits de artistas como Emicida, Flora Matos e Marcelo D2. A banda ainda afirma que a colaboração influenciou diretamente a pegada e a mistura representada pela canção, atendendo ao estilo e sonoridade da Big Up. A música dá sequência aos sucessos de Pequena e Deixa Fluir e é a aposta do trio para o verão.

Talvez o pop good vibes seja [apenas] uma das marcas que temos. Acho que a marca mais registrada é vir com um som diferente, uma vibe alta, ideia certa e que cause arrepio, afirmou a Big Up.

Ao serem questionados sobre planos futuros, os meninos afirmaram já terem um novo disco sendo preparado no estilo marcado do Big Up. Sobre possíveis parcerias e até mesmo colaborações dos sonhos, preferiram manter segredo.

Temos um discão no forno e parcerias dos sonhos [risos]. Podem confiar que a gente vai chegar daquele jeito Big Up.

O que será que vem por aí?