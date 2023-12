Confira operação dos transportes metropolitanos para o Natal e Ano Novo

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão operação especial para o Natal e Ano Novo. Confira abaixo:

CPTM

Nos dias 24, 25, 31/12 e 01/01, a circulação de trens das linhas da CPTM será equivalente à de um domingo.

Após a operação comercial de domingo (31), todas as estações estarão abertas somente para desembarque e transferência.

EMTU

Já a operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU será equivalente à programação de domingos nos dias 24/12 e 25/12, 31/12 e 01/01. Nos dias 23 e 30 de dezembro, a operação seguirá a tabela horária de sábado.

Metrô

No Natal, as linhas operadas pelo Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) operarão com horário normal e estarão com frota de trens adequada à demanda, com composições reservas preparadas para qualquer necessidade operacional. A operação do Metrô será ininterrupta no Réveillon.

Do domingo (31) para segunda-feira (1°), as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, todas na Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, atendendo assim ao público que for para a Avenida Paulista. Já todas as demais estações do Metrô, das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros.

Estação Consolação fecha mais cedo no dia 31

Por questões de segurança, a estação Consolação, na Linha 2-Verde, parada mais próxima do local onde ocorrerão as apresentações musicais e queima de fogos em comemoração à chegada do Ano Novo, será fechada para embarque às 16h do domingo (31) e reabre às 4h40 de segunda-feira (1°). Os passageiros que necessitarem desembarcar por esta estação serão direcionados para a área de transferência da Linha 4-Amarela, onde poderão desembarcar pela Estação Paulista.

Bilhetes

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br