Explosão de forno em fábrica de níquel chinesa na Indonésia mata 13 pessoas

Um forno de fundição explodiu neste domingo, 24, em uma usina de níquel de propriedade chinesa na ilha de Sulawesi, na Indonésia, matando pelo menos 13 trabalhadores e ferindo dezenas de outros, segundo a polícia e um funcionário da empresa. O acidente ocorreu na PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, uma subsidiária da PT Indonesia Morowali Industrial Park, conhecida como PT IMIP.

Esse foi o terceiro acidente mortal este ano em usinas de fundição de níquel de propriedade chinesa na província de Sulawesi Central, que possui as maiores reservas de níquel da Indonésia.

As usinas de fundição de níquel no país fazem parte do ambicioso programa de desenvolvimento transnacional da China conhecido como Iniciativa Cinturão e Rota.

O níquel é um componente essencial na produção global de baterias para veículos elétricos.

Pelo menos cinco trabalhadores chineses e oito indonésios morreram quando o forno explodiu repentinamente enquanto eles o consertavam, disse o chefe de polícia de Sulawesi Central, Agus Nugroho.

A explosão foi tão forte que demoliu o forno e danificou partes das paredes laterais do prédio, disse Nugroho, acrescentando que cerca de 38 trabalhadores foram hospitalizados, alguns em estado crítico.

As autoridades estão trabalhando para determinar se a negligência da empresa causou as mortes, segundo o chefe da polícia.

"Pedimos sinceras desculpas por esse incidente e estamos trabalhando em conjunto com as autoridades para investigar o que causou o acidente", disse o porta-voz da empresa, Deddy Kurniawan.

Uma investigação preliminar mostrou que havia líquidos explosivos no fundo do forno que provocaram um incêndio e uma explosão nos cilindros de oxigênio próximos. / Fonte: AP