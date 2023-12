Natal Sem Fome arrecada mais de duas toneladas de alimentos

A tradicional partida solidária Natal Sem Fome, realizada ontem no Estádio Bruno Daniel, terminou em empate por 3 a 3 entre os times Amigos do Wesley/Claudinho e Amigos do Gabigol/Narciso. O evento beneficente arrecadou mais de duas toneladas de alimentos com a troca de ingressos. O jogo começou com 30 minutos de atraso por causa da chuva que atingiu o Grande ABC, mas não impediu que os torcedores pudessem prestigiar os ídolos de perto.

Entre os destaques, estavam o cantor MC Daniel, os jogadores Matheus Bidu (Corinthians) e Claudinho (FC Zenit São Petersburgo) e o influenciador Lucas Strabko (Cartolouco). Até mesmo o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), arriscou alguns passes com a camisa 11 do time azul (Gabigol/Narciso). O atacante Gabigol, bicampeão da Libertadores com o Flamengo, não compareceu. Na arquibancada, as crianças dominaram a torcida do Brunão. O evento também teve a presença do humorista Toninho Tornado e marcou o aniversário de 50 anos de Narciso, idealizador do projeto e ex-jogador do Santos Futebol Clube.

A analista de faturamento Adineusa Prates, 33, da Vila Vitória, em Santo André, soube da partida pelas redes sociais e levou o sobrinho. Com os olhos vidrados no jogo, Brian Prates, 6 anos, contou que a chuva forte não foi um problema. “Vim pra ver o Bidu. Foi meu presente de Natal. Tudo bem que o Gabigol não veio. Estou feliz mesmo assim”, contou o corintiano, que estava ansioso para tirar foto com os jogadores.

A estagiária em educação Natália da Silva, 28, moradora do Condomínio Maracanã, assistiu o jogo ao lado da filha, tia e três primos. “Decidi vir pelas crianças, para que elas pudessem ver os ídolos. Minha filha gosta muito do MC Daniel. Meus primos adoram o Bidu, do Corinthians. Então, é uma comemoração antecipada do Natal para eles.”

Todos os alimentos arrecadados no jogo serão repassados para entidades assistenciais de Santo André.