Prefeitura destrava projeto e retoma construção de moradias no Inamar

A Prefeitura de Diadema destravou projeto de construção de moradias da última etapa do Conjunto Yamberê II, no Jardim Inamar, cujas obras estavam paralisadas praticamente desde 2012. Retomadas no fim de novembro, as intervenções para erguer 77 moradias têm custo estimado de R$ 12,1 milhões, dos quais R$ 8,8 milhões dos cofres municipais e o restante por meio de repasses do governo federal. Até agora, 84 famílias foram beneficiadas pelo projeto, sendo que os primeiros blocos foram entregues em 2006 e os últimos, em 2016.

Os imóveis da nova fase serão destinados a famílias de baixa renda e moradoras de áreas de risco, parte das quais aguarda pela casa própria há cerca de 15 anos e recebe bolsa de auxílio-aluguel da Prefeitura. O prazo para conclusão das intervenções, que já estão na fase de demarcação para o serviço de fundações, é de 18 meses. Conforme o projeto, os prédios serão de três pavimentos, com 46 m² de área, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Assim que o conjunto ficar pronto, as famílias receberão as unidades sem custo, inclusive em relação à documentação.

“Para nós é muito importante, porque conversamos com o Filippi (prefeito), logo que assumimos o governo, de que precisávamos terminar esse conjunto, revitalizar e entregar os títulos para essas famílias. E não só neste, mas em outros da cidade. Vamos acabar empreendimentos que estão aí há anos, porque entra e sai administração e não termina. Essa foi a missão que o Filippi nos deu quando assumiu o mandato. É gratificante saber que as famílias vão ter o seu lar no Yamberê. Tem gente que espera há 15 anos por isso”, comentou o secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda.

Além da retomada da construção do Conjunto Yamberê II, o secretário informou que já está em curso processo de licitação para contratação de empresa que fará a revitalização das unidades das primeiras fases do projeto, que beneficiaram 84 famílias. Segundo o titular da Pasta de Habitação, as intervenções têm investimento estimado entre R$ 4,5 milhões e R$ 5 milhões.