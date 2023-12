Palavra do leitor - 24 de dezembro

Lewandowski

Grande ABC vive a expectativa de Ricardo Lewandowski ser convidado para assumir o Ministério da Justiça (Cena Política, ontem). Lembrei-me do ditado popular, não existe nada ruim que não possa ficar pior.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Pesquisa

‘Filippi lidera a corrida pela Prefeitura de Diadema a dez meses da eleição, diz pesquisa’ (Política, ontem). Prefeito José de Filippi, em Diadema, tem feito o melhor trabalho que a cidade já viu nos últimos anos. Basta olhar para os quarteirões da Saúde e da Educação. Fora tantos outros projetos! E ao lado do presidente da Câmara, Orlando Vitoriano, tem transformado a realidade e a qualidade de vida dos diademenses.

Paulo Bueno

do Facebook

Mundial – 1

‘Fluminense é goleado pelo City na final do Mundial’ (Esportes, ontem). Futebol brasileiro está longe de ser campeão com esta bagunça futebolística aqui. Parabéns ao Fluminense, que nada pôde fazer diante da superioridade do time europeu. Perdeu de pouco.

Rubens Fonseca

São Bernardo

Mundial – 2

Apesar do resultado por 4 a 0 na partida Fluminense e Manchester City, o time inglês, vitorioso, saiu elogiando o adversário brasileiro. Os toques de bola, saindo sem receio do adversário. A habilidade de Jhon Kennedy chamou atenção do técnico Pep Guardiola. E o maestro Paulo Henrique Ganso foi muito elogiado pela comissão técnica. O técnico Fernando Diniz poder fazer esse trabalho, com muito treino, na Seleção Brasileira, e também terá tempo para realizar trabalho de campo com os atletas da Europa para preparação para a Copa América 2024 e também às Eliminatórias do Mundial de 2026, onde, se sair classificado, provará que o Brasil não precisa de gringo para o comando.

Eduardo Furtado

Mauá

Mundial – 3

Num infeliz passe errado, aos 40 segundos de jogo, o Fluminense iniciou a derrota por 4 a 0 para o impecável time comandado por Pep Guardiola. O milionário Manchester City mostrou sua força e qualidade diante de um Fluminense desnorteado e um impedimento que, na sequência da jogada, foi pênalti e seria provável empate – que alteraria profundamente o desempenho do Fluminense e, talvez, o resultado do jogo. Foi indiscutível a superioridade do Manchester.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Mundial – 4

Concordo com o Fernando Diniz. Até os 40 segundos o Fluminense envolveu o City.

José Cardoso

São Caetano

Boas Festas – 1

Como colaborador da coluna do leitor, quero nesta data expressar a todos que fazem parte desta família jornalística os sinceros votos de gratidão por nos darem oportunidade democrática de expressão neste espaço e aproveitar para desejar que venham respeito e admiração, com muita luz em seus caminhos neste Natal e nas suas vidas familiar e profissional.

Euclides Marchi

Santo André

Boas Festas – 2

O Diário agradece e retribui os votos de Boas Festas recebidos de Euclides Marchi; Tauana Marin; MNeto Advogados; Colégio Harmonia; Pólis – Cursos de Excelência; BorgWarner; Ford; Perkons; e Mundo Press.