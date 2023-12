Daniel Córdoba recebe aval de Alckmin a parque tecnológico

Em agenda em Brasília na última sexta-feira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de São Caetano, Daniel Córdoba, foi recebido pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). No encontro, trataram da implantação de parque tecnológico na região central da cidade, com previsão de inauguração para o primeiro trimestre de 2024.

“O parque tecnológico trará um novo protagonismo a São Caetano, voltado à inteligência artificial, desenvolvimento de startups e alavancagem de novos negócios de inovação e tecnologia”, destacou Daniel Córdoba.

Segundo o secretário, Alckmin também colocou à disposição linhas de investimento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para fomento da inovação local, bem como todo aparato da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) para apoio na transformação digital das indústrias da região.

No encontro, também foram tratadas demandas da General Motors, para incentivo do governo federal quanto a linhas de crédito e isenções fiscais para produção de veículos elétricos e híbridos na planta da cidade, além da integração da rede 5G na automação industrial deste setor, conforme informou o secretário.