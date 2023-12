David Uip assume direção nacional de infectologia da Rede D’Or

O infectologista David Uip, 71 anos, assumiu nesta semana a direção nacional de infectologia da Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil com hospitais em diversos Estados, incluindo sete unidades no Grande ABC, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. Em 2025, o município são-bernardense deverá ganhar mais um equipamento do grupo, no bairro Assunção, localidade onde a rede já havia assumido unidade que leva o nome do bairro.

O médico deixa a direção do setor de infectologia do Hospital Sírio-Libanês para assumir o novo desafio, mas segue no cargo de reitor do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), com mandato previsto para encerrar em 2025.

Desde que assumiu a reitoria da universidade, no ano passado, Uip se ausentou uma vez, em maio de 2022, quando aceitou o convite do ex-governador do Estado Rodrigo Garcia (PSDB) e assumiu a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo.

Ao Diário, a assessoria de David Uip informou que, como diretor nacional de infectologia do grupo hospitalar privado, o médico deverá trazer mais parcerias ao Grande ABC. “Assim como tem feito ao longo desses anos, porém, agora pela Rede D’Or”.

À frente do setor de infectologia, David Uip será responsável por reorganizar as áreas de assistência, pesquisa e ensino em doenças infecciosas nos serviços de saúde da instituição, que administra ainda o Hospital Vila Nova Star e Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, além dos demais serviços de saúde da rede nos Estados em que a rede atua, como Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal.

Segundo a Rede D’Or, o especialista também terá como missão promover melhor integração entre a infectologia e as demais especialidades médicas, principalmente em áreas como ortopedia, oncologia, cardiologia e ginecologia-obstetrícia.

O infectologista agora se juntará ao time de profissionais que são referência em suas especialidades de atuação, como o oncologista Paulo Hoff, a cardiologista Ludhmila Hajjar, o cirurgião geral Antônio Macedo, o urologista Miguel Srougi, o hematologista Vanderson Rocha e o patologista Fernando Soares, dentre outros.

“Estou muito satisfeito e honrado com o convite da Rede D’Or, e em poder contribuir com o grupo no desenvolvimento de novos protocolos assistenciais e de pesquisa e ensino, bem como de reencontrar antigos colegas de longa data, com quem já tive o privilégio de trabalhar em outras instituições de saúde”, afirmou David Uip em comunidade do grupo hospitalar.

O vice-presidente médico e de serviços da Rede D’Or, Leandro Reis, enalteceu a contratação do infectologista. “Desde que decidimos expandir nossas fronteiras para além do Rio de Janeiro, procuramos construir uma rede que unisse hotelaria diferenciada, parque tecnológico de última geração, terapias de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificados, que são as grandes referências em suas áreas. O professor David Uip não poderia ficar de fora, pela sua trajetória e incontestável expertise como um dos principais infectologistas do Brasil”, pontou.

CARREIRA

David Uip chega à direção nacional de infectologia com ampla experiência no setor. O especialista é formado pela Faculdade de Medicina do ABC (atual Centro Universitário FMABC), em Santo André, com especialização – mestrado e doutorado – em moléstias infecciosas e parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É também professor livre-docente da FMUSP.

O médico atuou como secretário de Estado da Saúde de São Paulo entre 2013 e 2018. Na sua segunda passagem pelo governo estadual, em 2022, foi um dos articuladores do plano paulista de combate à Covid-19.

O especialista também foi diretor-executivo do Incor (Instituto do Coração de São Paulo) e diretor técnico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

NO GRANDE ABC

Atualmente, a Rede D’Or conta com sete unidades hospitalares na região, sendo duas em Santo André (Brasil e Bartira), duas em São Bernardo (Ifor e o próprio Assunção), uma em São Caetano (São Luiz), uma em Mauá (Brasil Mauá) e uma em Ribeirão Pires, que leva o nome da cidade.