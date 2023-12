Pq. Raphael Lazzuri é reinaugurado e funciona neste domingo, até as 16h

O Parque Raphael Lazzuri, na Avenida Kennedy, em São Bernardo, foi reaberto ontem, após período de revitalização que começou em agosto deste ano. O espaço funciona das 6h às 22h, mas, em virtude das festas de fim de ano, hoje e no próximo dia 31, ficará aberto até as 16h. Já amanhã e em 1º de janeiro estará fechado.

As obras no parque envolveram modernização do layout de entrada, a substituição geral do piso, revitalização do playground, com novos brinquedos, recuperação da pista de caminhada e do teatro de arena, mudanças na iluminação e bicicletário, assim como instalação de câmeras.

A construtora MBigucci foi a empresa parceira para recuperação do espaço, a partir do projeto Big Vizinhança.

Durante as reformas, o Diário noticiou que munícipes estavam insatisfeitos com as mudanças que viam no parque. Entre as reclamações, o contínuo corte de árvores causou preocupação aos moradores.

Segundo relatos, as podas começaram logo quando o parque foi fechado para o início das obras de reforma. Neste período, o barulho dos maquinários e a preocupação em relação à preservação da fauna e flora do espaço incomodaram a vizinhança.

De acordo com a Prefeitura, 153 novas mudas de árvores foram plantadas. Pelas redes sociais, os moradores questionaram a gestão municipal sobre quantas árvores foram cortadas. O Diário também encaminhou solicitação de resposta para a Prefeitura, que não divulgou o dado.