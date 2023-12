Periferia no topo: projeto do Montanhão vence premiação do governo federal

Neste Natal, os integrantes do Conselho Comunitário do Núcleo dos Cafezais do Montanhão, em São Bernardo, têm muito o que celebrar. A iniciativa, que promove diferentes atividades e busca melhorar as condições de vida no território, ficou entre as 54 vencedoras do Brasil no Prêmio Periferia Viva, do governo federal.

A entidade são-bernardense foi única selecionada do Grande ABC, e ficou entre as 17 do Estado de São Paulo na competição nacional. Mais de 1.300 projetos de diversas comunidades do País disputaram o prêmio de R$ 50 mil, entregue para cada vencedor. Neste ano, o secretário nacional de Periferias, Guilherme Simões, visitou o Núcleo dos Cafezais e conheceu outros projetos do local, como a cozinha solidária.

O Prêmio Periferia Viva é uma ação da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, que busca reconhecer, valorizar, potencializar e premiar iniciativas protagonizadas pela população que vive nas periferias, que contribuam para a redução das desigualdades, qualificação e transformação dos territórios periféricos, e participação e inserção social.

As iniciativas periféricas foram premiadas em sete categorias, sendo elas: planejamento urbano, gestão de riscos e responsabilidade climática; soberania alimentar e nutricional; saúde integral e dignidade humana; economia solidária; acesso à Justiça e combate às desigualdades; comunicação, inclusão digital e educação popular e cultura e memória.

Distribuição de alimentos, cursinho pré-vestibular, ateliê, biblioteca, banco, rádio, horta e correio comunitário, são algumas das atividades promovidas pelo Conselho Comunitário do Núcleo dos Cafezais, que atua há mais de 40 anos na comunidade. Porém, a entidade foi premiada pela luta dos moradores pelo direito à moradia, permanência, segurança e urbanização do território.

A mobilização das famílias começou em março de 2022 por conta da ordem de despejo de 44 famílias, emitida pela Prefeitura de São Bernardo, com a justificativa que as casas estão localizadas em área de risco. Os moradores questionaram a ação da administração pública, que deu prazo de 10 dias para que as pessoas, que moram há mais de 30 anos no local, deixassem suas casas. As famílias seguem resistindo à tentativa de despejo.

Desde o ano passado, os moradores promoveram manifestações na Câmara Municipal e em frente ao Paço, e por conta da mobilização conseguiram uma reunião na comunidade com representantes da Secretaria de Habitação de São Bernardo.

Entre as demandas solicitadas pelos moradores está a viabilização de um estudo na área para avaliar o risco de habitação do local. Até o momento, a gestão de Orlando Morando (PSDB) não realizou nenhuma movimentação sobre o caso.

Além das cobranças do poder público, os integrantes da associação de moradores também elaboraram um estudo, em parceria com diversos movimentos sociais e coletivos, como o Instituto de Referência Negra Peregum e Uneafro (União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora), para melhorar os acessos do território e auxiliar na construção Nupdec (Núcleo Comunitário de Defesa Civil), visando o planejamento urbano e gestão de riscos e desastres socioambientais, além de promover a justiça e combate às desigualdades territoriais.

RECONHECIMENTO

A presidente do conselho comunitário, Rosa Maria de Souza, 51 anos, disse que a vitória na premiação nacional é um reconhecimento de todo envolvimento e trabalho dos moradores e também de voluntários – pelo menos 40 pessoas participam ativamente do projeto do Montanhão.

“Aqui é um morro de lutas, desde os primeiros barracos construídos. Esse bairro foi formado por 23 famílias despejadas de outra área do Montanhão, e que se instalaram aqui. O local foi crescendo devido às desigualdades sociais e econômicas, ao invés de as pessoas irem para a rua com a família, vieram para o Núcleo dos Cafezais. A associação de bairro é um movimento de resistência”, reforçou Rosa.

Representando a entidade, a presidente participou no dia 13 deste mês da cerimônia de entrega do Prêmio Periferia Viva, na Universidade de Brasília. O evento contou com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho, e de representantes das 54 iniciativas vencedoras.

Além do troféu e do certificado, a entidade recebeu R$ 36.250 em dinheiro – R$ 13.750 a menos do valor total de R$ 50 mil porque a associação ainda não possui CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), um dos requisitos da organização da competição. O valor será investido em obras de infraestrutura na biblioteca comunitária, intervenções na parte elétrica da associação, compra de materiais para os cursos de desenho e pintura e também para o pagamento das contas de água e luz do espaço.