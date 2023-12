Natal Solidário de Sto.André recebe doação de 25 toneladas de alimentos

As atividades do Natal Solidário deste ano arrecadaram 25 toneladas de alimentos e contaram com a participação de mais de 200 mil pessoas durante os mais de 20 dias de evento. Ontem, os shows de encerramento no Paço Municipal tiveram Beatles Night, despedida do Papai Noel e Coldplayers (cover da banda britânica Coldplay). A estrutura do Paço Encantado permanece até hoje, às 18h.

A dona de casa Sandra Silva, 62 anos, da Vila Scarpelli, visitou diversas atrações com a família. “Para mim, o destaque foi a abertura no espelho d’água. O coral foi maravilhoso. Vim com a minha sobrinha assistir ao cover do Coldplay. Estou bem animada.”

Para o prefeito Paulo Serra (PSDB), o modelo descentralizado contribuiu para que mais pessoas conseguissem partipar das programações. “Estamos felizes com os resultados que tivemos no Parque Celso Daniel, Parque Central, feira do Natal Solidário e a nova Vila Natalina no Paço. Esse é o maior Natal de Santo André, com 200 mil pessoas (participando). Esse número vai aumentar porque ainda temos a programação deste domingo. Já ultrapassamos 25 toneladas de alimentos doados.”

De acordo com a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), as doações ajudarão as mais de 124 entidades assistenciais vinculadas ao Banco de Alimentos e 50 mil famílias. “Eventos como esse possibilitam que o Fundo de Solidariedade guarde as doações e distribua conforme as necessidades, o que ajuda a trazer mais segurança alimentar para o município.”