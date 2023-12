Charge - 24 de dezembro de 2023

Quatro cidades do Grande ABC oficializaram propostas ao Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, solicitando repasse de R$ 3,2 bilhões da União. Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires pediram repasses para projetos que envolvem combate a enchentes, regularização fundiária, urbanização, mobilidade urbana, construções de escolas e unidades de saúde, entre outros.