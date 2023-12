Guarani confirma mais dois reforços e renova com atacante Bruno Mendes

O Guarani segue ativo no mercado nesta semana e anunciou mais dois reforços e uma renovação. Depois do zagueiro Rayan e do lateral-esquerdo Hélder, fechou com o volante Anderson Leite e o atacante Gabriel Santos, além de ampliar o contrato do atacante Bruno Mendes.

O volante Anderson Leite, de 30 anos, estava no CRB e também defendeu a Chapecoense, em 2020 e 2021, quando foi capitão e campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda passou por Juventude, Londrina e Atlético-GO.

Já Gabriel Santos, de 24 anos, estava no Sport, onde fez 34 partidas e cinco gols nesta temporada. Já defendeu equipes como Ceará, Londrina e São Bernardo. Em 2021, foi destaque na Caldense-MG ao marcar 13 gols em 14 jogos.

O atacante Bruno Mendes é outro nome confirmado para 2024. O jogador de 29 anos renovou seu contrato após fazer 35 partidas e sete gols em 2023. Cria da base, Bruno Mendes é o terceiro maior artilheiro do Guarani neste século, com 31 gols. Além disso, atingiu a marca de 100 jogos neste ano.

O Paulistão terá início em 21 de janeiro e o Guarani está no Grupo B, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).