Filho de Mion, Romeo faz 18 anos e vai ao palco do 'Caldeirão': 'Peito explode de orgulho'

Marcos Mion levou seu filho, Romeo, de 18 anos, para participar da gravação do Caldeirão deste domingo, 23 de dezembro. Ele comemorou a presença do filho, que é autista, mesmo antes da transmissão, em um post no Instagram no sábado, 22.

"Amanhã vai ser um dia muito especial para a Mionzada! Romeo, meu coração que saiu do meu peito e ganhou vida, vai se apresentar no palco do Caldeirão!. Natal é época de sonhos se realizarem e amanhã vamos realizar o do Romeo e, de quebra, o meu! Meu peito explode de orgulho quando penso em tudo que ele superou pra viver seu sonho?esse meu filho é demais!", ele escreveu.

Em junho de 2023, Mion postou uma mensagem especial nas redes sociais celebrando o aniversário de 18 anos do seu filho mais velho. Na publicação, o apresentador mostra fotos e vídeos ao lado da família e do rapaz, fruto do seu casamento com Suzana Gullo. Eles também são pais de Stefano e Donatella.

"Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Meu primogênito se torna maior de idade. Em que momento o tempo correu tanto sem me avisar? E que benção divina ter sido escolhido para ser pai de um ser humano tão puro, que muda a vida de absolutamente todos com quem tem contato e toca a vida de milhões através do meu megafone. Nós somos uma dupla e tanto filho. E é uma honra ser o porta voz de tudo que você me ensina", disse Mion.

Em sequência, ele agradece a Deus pelo "maior presente" que nunca imaginou ter. "Obrigado Romeo, meu filho, meu anjo, meu grande amor. Você é o núcleo central de toda nossa família", completou.