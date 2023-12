Arsenal arranca empate em Liverpool e mantém a liderança do Campeonato Inglês

Em um jogo eletrizante, Liverpool e Arsenal empataram, por 1 a 1, neste sábado, em Anfield, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi melhor para o time de Londres, que manteve o primeiro lugar na classificação, com 40 pontos, um à frente do rival. O Aston Villa também tem 39 pontos.

Como se esperava, foi um grande jogo. As duas equipes esbanjaram organização tática e ritmo de jogo. O Arsenal começou melhor e conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos em uma jogada característica. Bola levantada na área, aos quatro minutos, e Gabriel Magalhães subiu mais ato para enfiar a cabeça na bola: 1 a 0.

O Liverpool sentiu e o Arsenal quase fez o segundo com Gabriel Jesus, mas Alisson impediu com bela defesa. O lance parece ter acordado o Liverpool, que teve apoio incondicional de sua torcida.

O time do técnico Jurgen Klopp passou a usar as bolas longas para superar a zaga bem armada do Arsenal. E deu certo. Salah, o centro das jogadas do time da casa, não decepcionou. Depois de quase marcar, o egípcio empatou aos 28 minutos, ao aplicar belo drible em Zinchenko e bater sem defesa para Raya.

Os últimos minutos da primeira etapa foram intensos, com as equipes se revezando no ataque. Em uma jogada iniciada por Gabriel Jesus, Saka surgiu diante do gol, mas foi Martinelli que pegou o rebote e quase fez o segundo do Arsenal.

O segundo tempo foi disputado no mesmo ritmo alucinante, mas com o Liverpool mais ligado e ganhando as disputas de bola no meio de campo. O Arsenal tentou reequilibrar o jogo a partir do décimo minuto, mas não teve êxito.

O Liverpool somou ataques perigosos. O principal foi aos 27 minutos, após um contra-ataque sensacional, Salah carregou a bola até a entrada da área do Arsenal, acompanhado por mais quatro companheiros. O camisa 11 rolou para Alexander-Arnold, que acertou o travessão.

O Liverpool pressionou até o final, o Arsenal tentou reagir, mas o placar ficou mesmo no 1 a 1.