Bárbara Evans revela que filha está fazendo fisioterapia por ter se engasgado com amendoim

A modelo Bárbara Evans revelou que sua filha Ayla, de 8 meses de idade, está fazendo fisioterapia após se engasgar com um amendoim.

No começo do mês de dezembro, a pequena se engasgou com o alimento e precisou fazer uma cirurgia. Uma das sequelas da filha da modelo era um chiado ao respirar.

Em entrevista ao programa É De Casa, da TV Globo, neste sábado, dia 23, Bárbara aproveitou para chamar a atenção de outros pais sobre o caso que ocorreu com sua filha:

-Agora ela está se recuperando, fazendo fisioterapia, estamos dando medicamento certinho para ela. Se Deus quiser, ela vai estar logo 100% recuperada, fica o alerta para mamães e papais.

Que bom que a pequena Ayla está se recuperando!