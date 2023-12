Pai de Amy Winehouse processa amigas da cantora

Mesmo após a morte, Amy Winehouse não consegue ter paz. De acordo com o Daily Mail, o pai da cantora, que se envolveu em muitas polêmicas sobre a forma que gerenciava sua carreia, estaria processando duas amigas da artista.

Segundo as informações, o pai de Amy teria movido a ação pois as jovens que trabalharam com a artista, poderiam ter feito um leilão com objetos pessoais dela.

O pai de Winehouse pede o valor de mais de 900 mil libras, aproximadamente quatro milhões de reais. O processo foi movido pois as duas mulheres teriam colocado os objetos em seus nomes e em benefícios próprios, mas como ele é o herdeiro legal do espólio de Amy é quem deveria ser responsável pelas ações relacionadas à filha.