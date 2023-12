Celulares lacrados e tradutor disponível, fãs que conheceram Beyonce no Brasil revelam bastidores do encontro

Não é para qualquer um chegar pertinho do seu ídolo, e mais difícil ainda é trocar algumas palavras com seu artista favorito.

Mas alguns poucos fãs da cantora Beyonce tiveram essa oportunidade na passagem surpresa da cantora durante a festa de lançamento do filme que documenta a última turnê da cantora, a Renaissance.

Pelas redes sociais, integrantes do fã clube brasileiro Beyonce Access, maior fã clube da cantora no Brasil, compartilharam como foi o encontro com a cantora.

Três integrantes do fã clube estiveram entre os sortudos e relaram que até encontrar Beyonce, tudo ainda era um mistério, já que a equipe da cantora havia feito um convite para o evento mas sem especificar maiores detalhes.

Eles revelaram que antes de entrar na sala, cerca de 20 fãs formaram um fila, onde também estava a cantora Ludmilla, que logo também se encontraria com Beyonce.

Os fãs relatam que tiveram que colocar os celulares dentro de uma sacola e que as fotos foram do encontro foram tiradas pelo fotógrafo da cantora:

Assim que a vi sorrindo, comecei a chorar sem parar. Ela disse que eu era linda antes de tirarmos a foto e após ela disse que eu tinha um cheiro muito bom.

Um outro fã detalhou ainda um momento inusitado ao lado da estrela:

Perguntei para ela se poderia tirar uma foto beijando o rosto dela, se ela se sentisse confortável. Tiramos e ela disse: eu também quero tirar uma foto beijando seu rosto.

Ícone acessível, não é mesmo?