Equipe de Whindersson Nunes se pronuncia após morte de jovem envolvida em fake news com o artista

Na última sexta-feira, dia 22, a notícia de que a jovem Jéssica Vitória Canedo, que foi apontada como possível affair de Whindersson Nunes, tirou a própria vida, chocou a internet. As motivações foram relacionadas à falsa informação de que ela era relacionada ao humorista.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a equipe de Nunes enviou uma nota lamentando a situação. No texto, eles afirmam que o humorista foi surpreendido com a informação e que ficou abalado:

Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho.

Continuando, a equipe do humorista lamentou a morte da jovem e informou sobre a via de contato caso alguém com questões emocionais precise buscar ajuda:

A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais. Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida.