Após 33 anos, Fábio Assunção não tem contrato renovado com a TV Globo

Um dos rostos mais conhecidos das novelas da TV Globo não teve seu contrato fixo renovado.

Fábio Assunção anunciou na última sexta-feira, dia 22, que agora vai trabalhar com a emissora em novo tipo de formato, no qual os atores são contratados por obras especificas, como já ocorre com outras ex-estrelas da emissora carioca.

O contrato de Fábio chega ao fim no dia 31 de dezembro. Mas o ator fez questão de compartilhar a informação antes com seus seguidores.

Emocionado, ele relembrou os 33 anos de trabalho na emissora:

?Estou, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos. E, agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá para resumir num post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado.