Luciana Gimenez aparece em hospital e manda recado para seguidores: - Pude tirar esse parafuso

Na última sexta-feira, dia 22, Luciana Gimenez apareceu em uma cama de hospital com um recado para seus seguidores. Felizmente, com uma mensagem boa.

A apresentadora, que no começo de 2023 sofreu um acidente na perna durante a prática de esqui, chegou a fazer uma cirurgia de emergência. Mas agora no fim do ano, Gimenez anunciou que retirou o parafuso que ainda estava em sua perna:

- Estou aqui no hospital e passando para contar para vocês que estou muito feliz porque hoje pude tirar esse parafuso que estava na minha perninha, raspando no meu tendão.

A apresentadora ainda refletiu sobre os processos de superação que enfrentou em 2023:

- 2023 foi um ano bastante desafiador para mim, quebrei a perna. Quis retirar o que eu podia do meu corpo para que eu pudesse ainda neste ano, para que eu possa começar 2024 feliz e cheia de saúde.