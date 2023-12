Após troca de farpas, irmão de Zezé Di Camargo apaga vídeos sobre Zilu Camargo, entenda

Após a publicação dos vídeos polêmicos, em que Wellington Camargo criticava Zilu Camargo, o irmão de Zezé Di Camargo decidiu apagar as imagens. Na publicação, ele a acusou de fazer muito mal para a família e até mesmo não se importar o suficiente com o próprio irmão, Eliezer Godói, que morreu em 2012.

A ação deixou os internautas, que estavam acompanhando a situação, curiosos dos motivos. Afinal, Wellington fez uma série de desabafos contra a ex-cunhada.

Para explicar melhor a situação, o irmão de Zezé contou os motivos que o levaram a apagar os vídeos, pelos Stories:

- Eu só apaguei em consideração aos meus sobrinhos, a Wanessa, a Camilla e o Igor. Eles não merecem. A Camilla e o Igor chegaram a falar comigo. Não retiro nenhuma palavra das coisas que eu falei. Tudo que eu falei é verdade. Só tirei para não deixar meus sobrinhos magoados, numa situação difícil.

Mesmo presando por um pouco de paz na família Camargo neste final de ano, o tio de Wanessa contou que não retira nada do que falou:

- Apesar disso eu não retiro o que eu disse. As maldades que ela fazia com o meu pai, com a minha mãe, comigo, com meu filho. O fato dela não se importar em ir no velório do pai dela. De não ter coragem de pagar nem transporte aéreo para o irmão que morreu. Nada eu retiro. Mas em consideração a eles [os sobrinhos] eu tirei sim o vídeo, porque são três pessoas que eu amo.

Até o momento Zilu não comentou a situação.