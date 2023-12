Romeo, filho de Marcos Mion, se apresenta pela primeira vez no Caldeirão

O apresentador anunciou que neste sábado, dia 23, o seu filho Romeo vai se apresentar no palco do Caldeirão pela primeira vez. Ele não deu muitos detalhes de como será a apresentação, mas já encheu o público de expectativa.

Pelas redes sociais, Mion, ao anunciar a participação do filho no programa, se declarou para ele:

Romeo, meu coração que saiu do meu peito e ganhou vida, vai se apresentar no palco do Caldeirão. Natal é época de sonhos se realizarem?. vamos realizar o do Romeo e, de quebra, o meu! Meu peito explode de orgulho quando penso em tudo que ele superou pra viver seu sonho?esse meu filho é demais!

Diagnosticado com autismo, Romeu, de 18 anos de idade, é filho de Mion com sua esposa Suzana Gullo. Desde que o diagnóstico do seu filho veio à tona, o apresentador vem lutando pelos direitos das pessoas autistas.