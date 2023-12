Cardi B e Offset deixaram prejuízo de 400 mil reais em mansão alugada, diz site

O ex-casal de rappers Cardi B e Offset estão de volta às manchetes.

Após o anúncio do término do casamento no começo de dezembro, os músicos agora enfrentam um novo problema, só que dessa vez na justiça.

De acordo com o site norte-americano TMZ, o dono da mansão que o casal vivia em Beverly Hills, nos Estados Unidos, está os processando por causa da falta do pagamento de aluguel.

Segundo o site, Cardi e o marido ainda teriam causado grandes prejuízos à propriedade, como arranhões no piso, buracos na parede e até móveis quebrados.

A estimativa do valor para consertar esses danos é de cerca de 400 mil reais.

O TMZ procurou Cardi B e o ex-marido para um posicionamento, mas não conseguiu resposta.