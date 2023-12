César Black pede Kally Fonseca em namoro

Ao que tudo indica, o romance dos peões Kally Fonseca e César Black não ficará resumido aos dias em que eles passaram confinados no reality A Fazenda.

Pelas redes sociais, a cantora revelou que o ex-BBB havia enviado um buquê de flores com um pedido de namoro.

Muitos internautas, inclusive amigos próximos da cantora, acreditavam que Black não estava apaixonado por ela como ela estava por ele.

Mas Kally fez questão de rebater quem criticou o seu relacionamento:

Como tudo que faço, me entreguei por inteiro, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena! Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo. Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade. César errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos.