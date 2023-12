Preta Gil anuncia retorno do Bloco da Preta

Os fãs de carnaval e de Preta Gil podem comemorar! A cantora anunciou na última sexta-feira, dia 22, que o seu bloco da folia vai voltar em 2024.

Em uma publicação na rede social, a cantora celebrou o retorno:

É com meu coração transbordando de felicidade, que eu venho anunciar minha volta aos palcos comemorando os 15 anos de Boco da Preta. O evento do próximo ano vai acontecer no dia 4 de fevereiro na Rio Arena na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O último desfile do bloco aconteceu em 2020, logo depois por cauda da pandemia e do tratamento contra um câncer da cantora, as edições seguintes precisaram ser canceladas. Por causa do simbolismo desse retorno, Preta escolheu o slogan De Volta ao Sol para celebrar seu momento.