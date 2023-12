Maria Bethânia recebe constelação de famosos em show

Na última sexta-feira, dia 22, Maria Bethânia arrasou com um show especial no Jockey Club, Rio de Janeiro. A cantora, conhecida por seus longos cabelos cacheados continua com sua marca registrada. No público, alguns famosos foram prestigiar a irmã de Caetano Veloso.

Os artistas que estiveram por lá foram Carol Barcellos, Marcos Frota e Emanuelle Araujo. A atriz está com a semana agitada, já que na última quinta-feira, dia 21, foi ao casamento de Leandra Leal e Guilherme Burgos.

Além deles, Nicolas Prattes, que recentemente esteve envolvido em uma polêmica por conta do prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, também marcou presença no show.

Vale lembrar que o artista compartilhou uma foto com a estatueta recebida no Domingão e o filho de Rainer Cadete deu uma alfinetada. Até agora, Nicolas não reagiu ao assunto.