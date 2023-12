Especial de Roberto Carlos tem piada inusitada e participação de Luísa Sonza

Na última sexta-feira, dia 22, a TV Globo exibiu o especial de fim de ano do Rei Roberto Carlos. Com participações de Luísa Sonza, Jão, Ana Castela e Fábio Jr., o musical ainda foi marcado por momentos inusitados.

Desta vez, quem teve a missão de quebrar o gelo da cerimônia foi o ator e humorista Paulo Vieira, que assim que subiu ao palco fez uma pergunta inusitada para o Rei:

- Já mandou nudes?

E Roberto não titubeou na resposta:

- Ainda não.

Paulo leu uma carta escrita por sua mãe para o cantor e ainda surpreendeu a todos ao cantar junto com o rei a música Ilegal, Imoral ou Engorda.

Roberto Carlos também recebeu a sensação sertaneja do momento Ana Castela para cantarem Como Vai Você.

Quem também marcou presença foi o cantor Jão, que se apresentou com Roberto cantando a clássica É Proibido Fumar.

Um dos encontros mais esperados da noite emocionou a plateia. Ovacionado, Fábio Jr. dividiu a voz com Roberto com o hino É Preciso Saber Viver, além de 20 e Poucos Anos.

Uma outra apresentação cercada de expectativa era a de Luísa Sonza.

A cantora não hesitou em cantar seu hit do ano Chico, escrito para seu ex-namorado que a traiu. Mas ela não citou o nome do ex na música e ainda dedicou a canção para o Rei Roberto:

-Roberto, essa música eu ofereço hoje só para você.