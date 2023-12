Anchieta e Imigrantes registram congestionamento sentido Litoral

As rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registraram congestionamento sentido Litoral na manhã deste sábado. Segundo boletim da Ecovias, concessionária responsável pela operação do sistema, a Imigrantes tem tráfego lento do km 26 ao 31 e do km 36 ao 43, devido ao alto fluxo de veículos na pista.

Pelo mesmo motivo, a Anchieta tem lentidão do km 26 ao 31. O tempo e a visibilidade estão bons nas rodovias.

A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção. O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta ou a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

FERIADO NATAL

Desde à 0h de terça-feira (19), quando se iniciou a contagem, mais de 300 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido Capital, a Ecovias registrou a passagem de mais de 226,4 mil veículos.

Somente na última hora, desceram mais de 6,1 mil veículos e subiram mais de 1,7 mil.