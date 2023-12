Octopus vence licitação de R$ 100 mi para a propaganda da Usina de Itaipu

A agência de publicidade Octopus, com sede em Santo André, venceu uma licitação de R$ 100 milhões para fazer comunicação institucional da Itaipu Binacional, estatal que administra a usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A empresa andreense será responsável pela divulgação de projetos elaborados pela companhia. A sessão foi realizada na manhã de ontem.

O contrato licitado pela estatal é de R$ 20 milhões por ano. A vigência é de 12 meses, podendo ser prorrogado ao fim de cada período em até cinco anos. Assim, Itaipu poderá atingir a marca de R$ 100 milhões de gastos com propaganda no período.

Além da Octopus, sete agências participaram do certame – Trade; Vivas; Imam; Nacional; Layout Comunicação; Gpac e Binder Comunicação. As empresas têm até o dia 2 de janeiro para apresentar recursos contra a vitória da agência andreense.

Os critérios para a escolha foram capacidade técnica e preço ofertado. A Octopus recebeu as maiores notas da comissão técnica, que avaliou as propostas das empresas concorrentes. Como todas apresentaram o mesmo percentual de desconto sobre os custos internos, de 100%, e o mesmo percentual de honorários, de 5%, a agência de Santo André se manteve como a favorita por parte da estatal. Apesar de vencer a licitação, a oficialização da contratação só poderá ser feita mediante a homologação do processo. Até lá, as demais sete agências podem apresentar recursos.

De acordo com a ata da sessão pública, uma das empresas, não identificada no documento, questionou sobre o prazo recursal se dar durante o recesso dos técnicos que analisam as propostas. No entanto, Itaipu respondeu, segundo a ata, que não há interrupção dos trabalhos forenses.

Este foi o segundo edital lançado por Itaipu para contratar serviços de publicidade. O primeiro, publicado em maio, descrevia o mesmo objeto de contratação, mas com valores menores. O preço era de R$ 16 milhões por ano, mas a licitação foi suspensa e, posteriormente, anulada.

O gasto que a Itaipu terá com publicidade a partir do ano que vem supera as valores despendidos em anos anteriores. Até 2018, no governo Michel Temer (MDB), o valor anual da estatal ficava na casa dos R$ 5 milhões. O montante subiu durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL) e cresceu ainda mais no atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nomeou neste ano o companheiro de partido Enio Verri, ex-deputado estadual e federal pelo Paraná, para o comando da companhia.

Atualmente, a Octopus atende ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ao governo de São Paulo, à agência Desenvolve SP e à Câmara de São Paulo.