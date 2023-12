Maior parte dos eleitores diademenses está satisfeita com Tarcísio e Lula

O primeiro ano das administrações do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado pela maior parte dos eleitores de Diadema ouvidos no levantamento promovido pelo instituto Paraná Pesquisas. O republicano conseguiu, por pouco, índices melhores que o petista.

A gestão de Tarcísio é aprovada por 55,4% dos diademenses ouvidos na pesquisa e desaprovada por 38,6%. Seis por cento não souberam ou não quiseram opinar. Os resultados têm margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em relação a consulta idêntica feita em abril, a aprovação de Tarcísio em Diadema caiu quase 10 pontos percentuais, pois era de 64,6%. Por sua vez, a desaprovação, que era de 27,7% há oito meses, subiu na mesma proporção.

Ao serem questionados sobre Lula, 53,6% dos ouvidos na pesquisa disseram aprovar a administração federal. Outros 42,5% afirmaram desaprová-la. Não souberam ou não quiseram opinar 3,9% dos eleitores consultados.

Em relação ao questionamento feito em abril, a avaliação do governo do presidente oscilou positivamente em Diadema. Oito meses atrás, eram 50,8% os que diziam aprovar a gestão do petista e 44,5% os que responderam que desaprovavam-na.