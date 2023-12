Binance: Nove a cada dez clientes no Brasil pretendem aumentar investimento em cripto em 2024

Nove em dez usuários brasileiros da Binance, maior corretora cripto em volume de negócios no País e também no mundo, pretendem aumentar a alocação em criptomoedas no próximo ano. A empresa realizou pesquisa com 790 clientes entre novembro e dezembro.

A expectativa para uma alta dos ativos digitais em 2024 aparece em 80% das respostas. Os respondentes apontaram que a maior motivação para investir em criptomoedas é a expectativa de ganhos (37,5%), seguido pelas vantagens da tecnologia blockchain (24,2%) e os baixos limites de investimento (11,5%).

A pesquisa trouxe que 40% dos usuários da exchange entraram no mercado cripto há menos de um ano. Levando em conta uma janela de dois anos, o porcentual aumenta para 69%. Metade dos clientes possuem até 25% das suas carteiras de investimentos alocadas em cripto. Os que estão exclusivamente nos ativos virtuais são 12,26%.

Pouco mais de 25% dos entrevistados disseram que cripto é o principal segmento em que investem. Em seguida, estão ações (14,5%) e fundos de investimentos (14,2%), sem especificar quais são os tipos.

Dentre os maiores receios dos clientes sobre universo cripto, apareceram o medo de golpes (26,3%) e a falta de conhecimento sobre criptomoedas (25%). "Isso destaca a importância da segurança e da construção de confiança no ecossistema cripto para atrair uma base mais ampla de investidores", aponta a Binance em nota.