Restaurantes Bom Prato servirão almoços especiais de Natal e Ano Novo

O governo do Estado anunciou que os restaurantes Bom Prato de São Paulo, incluindo as cinco unidades da região - localizadas em Santo André, São Bernardo e Diadema - estarão abertos para as festas de fim de ano. É a primeira vez que os equipamentos funcionarão nos dias de Natal (25) e Ano Novo (01) — historicamente, os espaços abriam apenas nas vésperas.

Para essa ação, o governo estadual investiu R$ 4,3 milhões, dobrando o subsídio por refeição, passando de R$ 7,10 (dias normais) para R$14,20 nesses dias de festas.

“O Natal e Ano Novo são datas importantes, mas infelizmente muitas pessoas não terão condições de preparar um almoço especial, e centenas estarão sozinhas. Pensando na população em vulnerabilidade social, os restaurantes Bom Prato abrirão suas portas e receberão seus frequentadores com um almoço digno, saudável e saboroso”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

No domingo (24), o cardápio será composto por peixe maravilha e frango natalino, mandioca à baiana, saladas festiva e toda verde, além de pêssego e minipanetone de sobremesa. No dia 25 será servido nos restaurantes peixada ao leite de coco e lombo com chimichurri, farofa de banana, saladas paraty e paraíso, com pêssego e pão de mel de sobremesa.

Já no útima dia do ano, os frequentadores poderão desfruturar de moqueca de peixe e carne suína à califórnia, macarrão ao pesto de amendoim, saladas ametista e marroquina. A sobremesa será ameixa e bombom. Na segunda-feira (1), será servido peixada ao forno e pernil colorido, ratatouille, salpicão de legumes e salada Bom Prato, com abacaxi com calda de açúcar e cone recheado de sobremesa.