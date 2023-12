Após denúncia do Diário, S.Bernardo promete revitalizar Praça dos Meninos

No mesmo dia em que o Diário denunciou a falta de manutenção e o mau estado de conservação da Praça dos Meninos, localizada na Avenida Caminho do Mar, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, o prefeito do município, Orlando Morando (PSDB) anunciou intervenções no local.

Pelas redes sociais, o tucano afirmou que participou de cerimônia, no Palácio dos Bandeirantes, para assinatura de convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, para o repasse de R$ 571.081,63, destinados ao turismo. Segundo Morando, o valor será aplicado na revitalização da Praça dos Meninos.

De acordo com a Prefeitura, os recursos serão usados na reforma do prédio da administração, na construção de um novo coreto temático oriental para apresentações artísticas, e outras obras estruturais no espaço. O investimento faz parte de da ordem de R$ 16,7 milhões destinados a 11 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Além de São Bernardo, também foram contempladas as estâncias turísticas de Ribeirão Pires, Embu das Artes, e Salesópolis.

Moradores de São Bernardo denunciam o abandono por parte da Prefeitura na Praça dos Meninos. Os munícipes reclamam, principalmente, sobre falta de manutenção, limpeza e segurança.

A última reforma do espaço, segundo a Prefeitura, ocorreu em 2022.