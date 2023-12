Bolsas de NY fecham na maioria em alta, seguindo rali, de olho em indicadores e Fed

As bolsas de Nova York fecharam na maioria em alta nesta sexta, 22, seguindo o apelidado "Rali do Papai Noel", com um volume de negociações reduzido pela chegada do final do ano. A divulgação de indicadores da economia americana hoje deu forças aos papéis, que avançaram a partir da visão de que a leitura de dados de inflação nos Estados Unidos aumenta as perspectivas para cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed).

O índice Dow Jones caiu 0,05%, aos 37.385,97 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,17%, para 4.754,63 pontos e o Nasdaq avançou 0,19%, aos 14.992,97 pontos. Na semana, houve subida de 0,22%, 0,75% e 1,21%, respectivamente. O S&P 500 obteve ganhos pela oitava semana consecutiva, a mais longa sequência de avanços desde novembro de 2017.

Seguindo a divulgação de dados apresentando uma desinflação na economia americana, o mercado está dividido quanto às apostas para a magnitude dos cortes a serem promovidos pelo Fed nos juros em 2024. Ferramenta do CME Group atribui probabilidade de 36,9% de que a taxa chegue a dezembro do próximo ano na faixa de 3,75% e 4,00% (o que representaria seis cortes de 0,25 ponto porcentual cada ao longo do ano, totalizando 1,5 ponto porcentual) e de 34% de que a taxa caia ainda mais, para o intervalo de 3,50% a 3,75% (equivalente a sete cortes de 0,25 ponto porcentual, num total de 1,75 ponto porcentual).

Após divulgar resultados, a Nike anunciou um plano de corte de US$ 2 bilhões e demissão em massa de funcionários. A empresa de calçados e roupas esportivas reduziu sua projeção de receita para o ano fiscal com base no desempenho negativo no trimestre encerrado em novembro deste ano. A previsão agora é encerrar o ano fiscal, que termina em maio de 2024, com um crescimento de receita de aproximadamente 1%. Seguindo as notícias, os papéis da empresa recuaram 11,78%.

Já um projeto de regulamentação da China que rege os jogos online atingiu duramente as ações das empresas chinesas do setor. Os recibos de depósitos americanos listados nos EUA (ADR) da Tencent caíram 9,91%, e as ações da NetEase recuaram 16,07%.

*Com informações Dow Jones Newswires.