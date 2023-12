MC Guimê afirma que está solteiro após rumores de novo affair

Sem namoro no momento! MC Guimê decidiu se pronunciar sobre a sua vida amorosa após rolarem rumores de um suposto affair. Vale pontuar que o funkeiro está solteiro desde o fim do casamento com Lexa no mês de setembro.

Em seu Instagram, ele informou que adoraria estar conhecendo alguém, mas está solteiro:

Não estou namorando ninguém, pessoal. Aliás, adoraria, mas estou solteiro, é isso, disparou sem maiores detalhes.

Enquanto MC Guimê está curtindo a vida de solteiro, Lexa, que anunciou um projeto recentemente, está em um relacionamento com o ator Ricardo Vianna.