Palavra do leitor

‘MP abre inquérito para apurar crise na saúde de S.Bernardo’ (Política, ontem). Isso mesmo, não tem médico para lhe atender nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Tem de passar pela enfermeira, ela lhe avalia e manda você embora para casa.

Val Pimenta

O maior problema hoje na política é que ninguém fiscaliza. Vereadores não são apenas para ficar sentados em seus gabinetes, no ar-condicionado, assinando papéis. É obrigação sair à rua e conversar com a população, visitar escolas, postos de saúde e ver as condições dos serviços prestados. Mas, ano que vem tem eleição, então já sabem!





Ana Paula

E Morando virou imobiliária, só sabe vender terreno da Prefeitura.

Felipe de Moraes

Tudo precário. Falta de médicos, enfermeiros e equipamentos. Um caos! Mas. Está tudo lindo! E a Patriani, aguardando mais um terreno.

Vanessa Rodrigues

‘Consórcio lista curso de pedagogia como prioridade’ (Política, dia 20). Desde os fundamentais até os superiores e doutorados, cursos sempre estiveram nas prioridades de nossas vidas. Que o Papai Noel de 2023 traga como presente a justiça soberana e tão sonhada e que o ano de 2024 possa ser vivenciado pelos nossos pedagogos sem displicências, despropósitos, pouco caso e politicagens. Que os três governos – União, Estados e municípios – possam se debruçar em suas competências e supremacias e, quem sabe, descobrir que uma nação só pode saciar suas sedes e suas fomes por meio do labor, da determinação e da entrega de seus mestres, professores e pedagogos. Professores esses que são mais que aqueles que nos ensinam ciências humanas e exatas pura e simplesmente, mas sim aqueles que plantam em nós sementes fundamentais do saber. Não sou professor nem tenho professores em minha família e afetos, sou sim um pai como muitos ‘setecidadenses’, um pai de dois filhos, que recebem ensinamentos desses profissionais da educação e cultura. E que a falta de reconhecimento, respeito plural, valorização, cursos de reciclagem e remuneração salarial condizente com a importância merecida desejam discussões que não fiquem na histórica promessa e cúmplice displicência.

Cecél Garcia

Santo André

Quero pedir ao Papai Noel neste Natal o fim da cara de pau de nossos parlamentares de querer aumentar os salários do funcionário Público em 0,6% ou 10%. É uma luta entre sindicatos dos funcionários públicos, Prefeitura e Câmara. Já os salários de vereadores, prefeito e secretários, eles aumentaram até 94,6%, caso de Diadema. Muitos municípios estão realizando reajustes abusivos nos salários de parlamentares, prefeitos e secretariado. Fiquem atentos e digam ‘não’ nas urnas para esse sanguessugas do povo nas urnas em 2024. Esse tipo de políticos não representa vocês, denunciem em rede sociais mostrando a verdadeira face dessa cambada de hipócritas.

Eduardo Furtado

Mauá

