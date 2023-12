Diário, o fiscalizador

Certa vez, ao ser questionado sobre se o jornal que fundara e dirigia, o lendário Daily Mail, não se intrometia além da conta em assuntos da comunidade britânica, a ponto de lhe influenciar o juízo, o irlandês Alfred C. Harmsworth (1865-1922), que então já era uma das figuras mais proeminentes do Reino Unido, respondeu: “Nós não direcionamos a opinião do homem comum. Nós a refletimos”. A definição da missão jornalística feita por Harmsworth, em maior ou menor grau, norteia praticamente toda a imprensa profissional moderna mundo afora – o que inclui este Diário. Ao retratar a realidade do Grande ABC, o jornal cumpre o seu papel de fiscalizador dos anseios do cidadão.

A imprensa vigilante desempenha papel central na sociedade ao atuar como um fiscal independente do poder público, destacando questões críticas e expondo irregularidades que poderiam passar despercebidas. Um bom exemplo disso é evidenciado por reportagem publicada na quinta-feira pelo Diário, que expunha o descaso da Prefeitura de São Bernardo com a Praça dos Meninos, no Rudge Ramos. A exposição das deficiências e negligências municipais por meio do jornal serviu como um espelho da realidade, incitando a atenção pública e exigindo ações responsivas das autoridades. No mesmo dia, o prefeito Orlando Morando (PSDB) apresentou a solução para o problema que se arrastava há anos.

A reportagem em questão não apenas informou os leitores sobre a situação crítica do espaço, como também instigou a responsabilização das autoridades. A repercussão do caso levou Morando, um dos leitores mais fiéis do Diário, a buscar imediatamente o socorro do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para obter dinheiro – no caso, R$ 571 mil – para revitalizar um dos endereços mais emblemáticos da cidade. A existência de veículos de comunicação independentes é fundamental para fortalecer a democracia e garantir que os interesses da comunidade sejam atendidos de maneira justa e eficiente. É o que esta Casa sempre fez em seus 65 anos de história – e continuará fazendo.