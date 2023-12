Manu Gavassi reflete sobre novo projeto Sexo, Poder e Arte: - A ideia é questionar

Manu Gavassi já tem uma legião de fãs que acompanham a cantora há alguns anos, mas ela conquistou o público depois de passar pelo BBB. Agora, a artista voltou com tudo com seu novo projeto que promete balançar a web com questionamentos e incômodos.

Em nota, a cantora confessou que o projeto Sexo, Poder e Arte é uma narrativa de um tema atual e contemporâneo que chamou a sua atenção no cenário artístico: a sexualização das mulheres.

- Isso sempre é confundido com o julgamento de outras mulheres e o medo de falar desse tema acaba calando muitas vozes. Não estou julgando mulheres que falam sobre a própria sexualidade e sim a prisão que é só ter atenção quando isso é abordado. A ideia é questionar o lugar que a mulher ocupa e o que as pessoas querem ver desse corpo feminino na arte. Se sexualizar para nossa geração de artistas mulheres é uma opção ou uma imposição?

A música foi escrita há dois anos por Manu. A inspiração veio depois de muitas conversas que ela teve com outras mulheres sobre o assunto, além de leituras e frustrações ao viver no meio artístico. Para divulgar o projeto, Gavassi lançou um curta-metragem que apresenta uma conversa entre a apresentadora Karen, vivida por Letícia Colin, e Lélia, que é Pathy Dejesus:

- Elas foram extremamente queridas com o projeto, se identificaram com o tema, quiseram participar, deram sugestões, foi maravilhoso poder dirigi-las, confessou Manu.

Outro personagem importante para a narrativa é vivido por Victor Lamoglia. Ele representa um homem típico heterossexual desconstruído, que acaba querendo explicar o que as mulheres devem fazer ou como eles devem lidar com o próprio corpo e arte.