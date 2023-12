Com doença rara, Céline Dion está focada na fisioterapia e planeja voltar aos palcos

Ela quer voltar aos palcos! Diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, Céline Dion está bem focada em superar a sua condição. De acordo com fontes que conversaram com o veículo US Weekly, a cantora está trabalhando com médicos e fisioterapeutas todos os dias.

- Celine é uma lutadora. Ela não tem tanto controle sobre os músculos como antes, mas está trabalhando com médicos e fisioterapeutas para melhorar, disse.

A fonte ainda afirmou que ela retornará aos palcos assim que a equipe médica liberá-la.

- Celine tem reservado um tempo para se concentrar em sua saúde, mas planeja subir ao palco novamente assim que receber autorização de sua equipe médica.

E não foi apenas essa fonte que falou sobre a cantora. Uma segunda informou que o sonho de Céline no momento é conseguir voltar aos palcos e alegrar os seus fãs.

- Ela permanece positiva e otimista e faz fisioterapia todos os dias. Voltar ao palco de alguma forma é seu sonho constante, mesmo que ela não consiga mais cantar; ela só quer ver aqueles rostos brilhantes.