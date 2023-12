Preta Gil defende Naiara Azevedo após criticas por voz rouca: Não precisa desse julgamento

Naiara Azevedo virou assunto depois de se apresentar no Encontro e mostrar que estava com a voz um pouco rouca enquanto cantava. O assunto tomou a web e quem decidiu sair em defesa da colega de profissão foi Preta Gil.

Em uma publicação feita no Instagram, a cantora deixou um comentário em apoio à Naiara:

Ela está com gastrite, ela disse no programa, isso afeta as cordas vocais, não entendo esse tipo de post, juro, a mulher está sofrendo, passando por problemas pessoais seríssimos, não precisa desse julgamento, além de tudo, equivocado! Só acho, mesmo.

Achou que tinha parado por aí? Nada disso! O comentário de Preta chegou a ser apagado pelos administradores da página e a filha de Gilberto Gil puxou a orelha da página e questionou nos Stories:

Por que apagaram meu comentário?

Na sequência, a página fez uma nova publicação com a mensagem de Preta e se isentou da abordagem feita anteriormente contra Naiara. E eles tomaram mais um puxão de orelha da cantora:

Eu repudiei o post que vocês fizeram que incitaram o julgamento e ódio nos comentários, e ainda apagaram meu comentário.