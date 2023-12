Expectativa regional por Lewandowski

O Grande ABC vive forte expectativa com relação ao substituto de Flávio Dino como ministro da Justiça. Tudo porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considera convidar o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski como futuro titular da Pasta – Dino deixou a função justamente porque foi indicado por Lula para ser ministro do STF, na vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Lewandowski tem forte relação com o Grande ABC, sobretudo São Bernardo. Ele se formou e foi professor da Faculdade de Direito de São Bernardo, além de ter sido secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura na gestão de Aron Galante. Depois, se aproximou de figuras do petismo – a ponto de, em 2006, Lula indicá-lo para a Suprema Corte do País. Caso Lewandowski aceite o convite, a região voltaria a ter dois ministros na gestão Lula – o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) é ministro do Trabalho.

Mais uma peça

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), deu mais uma pista na montagem do futuro candidato governista à Prefeitura na eleição do ano que vem. Depois de garantir que o nome sairá do tucanato e que a reedição da dobrada com o PL é algo factível, ele tem falado que o postulante não necessariamente está filiado ao PSDB. Ou seja, até o começo de abril, o indicado poderá ser alocado no partido para concorrer ao Paço com as bênçãos do grupo governista. E vários dos nomes especulados estão fora do tucanato.