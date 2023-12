Ana Carolina Serra destina R$ 60,4 milhões em emendas à região

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) destinou R$ 60.401.120 em emendas para o Grande ABC, com foco em políticas de saúde, social e desenvolvimento regional. A parlamentar, que também é primeira-dama de Santo André e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, está em seu primeiro mandato na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Santo André foi a cidade que recebeu o maior aporte, com R$ 52.226.120 destinados à saúde e outros R$ 5 milhões para o aprimoramento dos programas e ações ligadas ao desenvolvimento social. Os municípios de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá, foram contemplados com R$ 800 mil cada, todos para aquisição de mamógrafos.

“Durante a campanha, falávamos da importância de termos uma deputada estadual de Santo André, que olhasse para o município e todo o Grande ABC, e é o que estamos fazendo. Ao todo, destinamos à região mais de R$ 60 milhões em emendas voluntárias e impositivas para cuidar de quem mais precisa”, comentou Ana Carolina.

As entidades regionais também foram contempladas com as emendas da deputada. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, por exemplo, receberá R$ 250 mil para a realização de estudos na área de resíduos sólidos e mais R$ 300 mil para modernização e digitalização do Cedoc (Centro de Documentação e Memória). Já a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC terá repasse de R$ 100 mil, que serão utilizados em ações de monitoria ao terceiro setor, com foco na formalização de projetos e prestação de contas.

“Indicar emendas às entidades regionais é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores das sete cidades da nossa região”, disse a deputada.

Ana Carolina ainda enviou R$ 125 mil para os fundos municipais ministrarem cursos para cuidadores de idosos.

Através de emenda no orçamento estadual de 2024, a legisladora aportou R$ 5 milhões à Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo para promoção de projetos e programas que garantam o fomento do empreendedorismo feminino, assim como ações que tenham por finalidade o enfrentamento das violências de gênero.

“Aprovamos a Lei Programa Saúde da Mulher Paulista, integrando todas as políticas públicas estaduais voltadas às mulheres, mais agilidade na orientação, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças, como o câncer de mama e de colo de útero. A saúde da mulher é prioridade do nosso mandato”, contou Ana Carolina.