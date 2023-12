Ludmilla comemora encontro com Beyoncé em Salvador: 'Um dia muito mágico'

Antes de se tornar Ludmilla, a cantora brasileira era MC Beyoncé em homenagem a artista norte-americana, de quem é fã. Na quinta-feira, 21, a dona de Verdinha realizou seu sonho e conheceu a artista, que fez uma aparição surpresa em Salvador, na Bahia. Ela esteve na capital para a estreia do filme Renaissance: a film by Beyoncé, sobre seu último álbum e turnê.

A brasileira abriu uma live nesta sexta-feira, 22, para dar contar sobre o encontro. Ela disse não poder dar muitos detalhes, mas revelou que "ficou fazendo carinho na mão de Beyoncé".

"Foi um dia muito mágico. Eu não posso falar muita coisa, mas o que eu posso falar é que ela é muito humana. Foi muito bom", contou Ludmilla, que não conseguiu dormir à noite de tanta emoção. Elas tiraram uma foto juntas, mas Ludmilla ainda não recebeu a imagem.

Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, confirmou o encontro entre as duas artistas. "Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", entregou a dançarina no X, antigo Twitter.

Antes da live, a cantora brasileira comemorou o encontro com Beyoncé. "Ai, Jesus! Deus, obrigado, meu Deus! Ai, gente, meu Deus do céu... Estoura a champanhe, estoura tudo!", disse Ludmilla. Na legenda do Story publicado no Instagram, ela completou dizendo que "era o dia mais feliz de sua vida".

Depois, Ludmilla falou para os fãs nunca desistirem de seus sonhos. "Para Deus, nada é impossível e ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete, continuem sonhando e correndo atrás", disse a artista.

Preto Zezé, ativista social e empresário, também presenciou o encontro entre as duas cantoras. No X, antigo Twitter, ele contou que se emocionou. "Mal sabe Lud que a mensagem da noite foi saber que ela estacionou seu jato do lado do jato da Beyoncé", disse ele. Veja:

O Estadão procurou Preto Zezé para saber mais detalhes da noite de quinta-feira, 21, mas ainda não teve retorno. A matéria será atualizada se houver uma resposta.

Fã de Beyoncé

Além de ter ganhado o apelido de MC Beyoncé no começo da carreira, Ludmilla comentou que seu sonho era conhecer a artista.

Em 2015, no programa De Frente Com Gabi, Marília Gabriela questionou qual seria o "futuro" de Ludmilla. "Ir para os Estados Unidos conhecer Beyoncé", respondeu a cantora.