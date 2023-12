Cristina Mortágua desabafa após revelar depressão profunda: Só eu sei o que passei, o que estou passando e o que enfrentarei

Cristina Mortágua novamente usou as suas redes sociais para fazer um desabafo com os seus seguidores. A musa dos anos 1990 revelou nos últimos dias que enfrentou uma depressão profunda após ter a sua morte anunciada nas redes sociais.

Após a revelação, ela retornou ao seu Instagram para falar sobre o assunto. Cristina deixou claro que apenas ela sabe o que já passou, está passando e irá enfrentar mais para frente.

Um exame de eletrocardiograma tem vários gráficos que sobem e descem e isso significa que a pessoa que está examinada está viva. Não vou me desculpar por desapontá-los pelas últimas fotos, continuarei fazendo uma retrospectiva até a virada do ano. Se isso te incomoda, clica o botão no unfollow.

E continuou:

Só eu sei o que passei, o que estou passando e o que enfrentarei daqui para frente. A idade não me aflige, mas aflige muita mulher pelo que estou vendo aí. Na verdade eu só gostaria de fazer o explante do meu silicone, o resto está tranquilo, outra coisa que me incomoda são as alterações hormonais por conta da menopausa, afinal de contas são 53 anos.

Para concluir, Cristina afirmou que não nega o seu passado:

EU PROMOVO AQUILO QUE ME ENCANTA, O QUE ME DESAGRADA EU DESPREZO, acho mais saudável. Afinal somos o que comemos, falamos e sentimos. Se a minha imagem te faz mal, eu sou a primeira a dizer: ADEUS, não vale a pena ficar aqui. Mas se você insistir em querer opinar sobre a minha vida, me chama no direct que eu te passo o meu código PIX. 1000,00 para palpitar sobre a minha vida. Eu não nego o meu passado, tenho muito orgulho dele, ele me trouxe até aqui e me levará até onde eu quiser ir e não até onde você quer que eu vá!