Após polêmicas, web resgata entrevista de Vin Diesel com influenciadora brasileira: Desconfortável

O nome de Vin Diesel não sai mais da boca do povo desde que sua ex-assistente revelou que teria sido assediada pelo ator. Asta Jonasson entrou com um processo contra o artista por um caso que teria acontecido durante as gravações de um dos filmes de Velozes e Furiosos.

Segundo informações da Vanity Fair, a ex-assistente contou que tudo aconteceu em uma noite de setembro de 2010, quando ela foi chamada por Vin Diesel para trabalhar em seu quarto. O documento protocolado revela:

O ator agarrou os pulsos da senhora Jonasson, um com cada uma das mãos e puxou-a para a cama. Jonasson estava com medo de recusar seu supervisor com mais força, sabendo que tirá-lo daquela sala era crucial para sua segurança pessoal e no trabalho. Mas essa esperança morreu quando Vin Diesel caiu de joelhos, empurrou o vestido da senhora Jonasson até a cintura e molestou seu corpo, passando as mãos pela parte superior das pernas da senhora.

Depois que as informações começaram a rodar a web, alguns internautas relembraram uma polêmica entrevista dada por Vin Diesel à influenciadora brasileira Carol Moreira. Na época, ele estava divulgando o filme xXx: Reativado.

No início, a conversa parece fluir de maneira normal. Os dois aparecem conversando sobre a produção, as filmagens e até se divertem ao conferir alguns memes que foram criados com o ator.

Porém, as coisas parecem ficar desconfortáveis quando Vin Diesel começa a elogiar a apresentadora e se declarar para ela. A situação se desenvolveu depois que Carol pediu ao ator para falar Eu sou o Groot, sua fala nos filmes Guardiões da Galáxia, em português.

Quando a influenciadora repete a frase no idioma brasileiro, o ator dispara:

- Eu te amo. Eu amo ela. Ela é muito engraçada e sexy. Eu não consigo nem fazer essa entrevista.

Tentando provar o seu ponto, o ator cai de joelhos na frente de Carol e caminha até ela conversando com a equipe que estava atrás das câmeras. Vin Diesel continua disparando elogios a ela, mas rapidamente a influenciadora termina a entrevista e corta o vídeo.

Na web, os internautas não pouparam palavras para condenarem o comportamento do ator com a influenciadora.

A Carol ficou muito desconfortável, meu Deus. Ainda bem que nunca fui com a cara do Vin Diesel.

Carol Moreira já tinha falado sobre um desconforto dela com Vin Diesel, e aí foi atacada e ignorada, veio a assistente, e pode ter certeza que vem mais. E é esse julgamento e silenciamento do público que faz elas não falarem no momento.

Isso não me surpreende em nada, ele assediou a Carol Moreira em uma entrevista anos atrás, se não tivesse ninguém filmando aquilo vai saber o que ele faria com ela, sempre achei o Vin Diesel um babaca.